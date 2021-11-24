Balıkesir'de 57 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 57 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 21 aranan şahıs yakalanmış, 5 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 10 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 13 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi ve Karesi yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 1521 Kasım 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 3 gram kubar esrar, 63 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin, 50 kök kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, 8 adet kazı malzemesi, 1 adet sahte para, 3 adet av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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