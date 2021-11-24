Dursunbey fiber ağlarla örülüyor

Dursunbey’de devam eden doğalgaz çalışmalarının yanında fiber altyapı çalışmaları da devam ediyor. Gerçekleşen çalışmalar sonrası ilçe merkezinin tamamı fiber alt yapıya kavuşmuş olacak.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın seçim vaatleri arasında yer alan doğalgaz çalışmalarının başlamasının ardından, alt yapı da gerekli olan diğer hizmetler için çalışmalarda eş zamanlı olarak başladı. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın girişimleri ile ilçenin internet alt yapısı mevcut internetten dört kat daha hızlı olan fibere çevriliyor.

Çalışmaları Balıkesir Telekom İl Müdürü Atilla Atalay ile birlikte sahada inceleyen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, teknik detaylar ile ilgili bilgileri Telekom yetkililerinden aldı. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Bahçavan, doğalgaz kazı çalışması yapılan bölgelerde havai Telekom kablo ve direklerin yer altına FİBER kablo olarak alınacağını söyledi. Başkan Bahçavan; “İlçemizde devam eden doğalgaz kazı çalışmaları ile birlikte, hızlı internet için en gelişmiş teknoloji olan FİBER altyapı hizmeti de hemşehrilerimiz ile buluşuyor. Ayrıca İlçe merkezimizin tamamının FİBER dönüşüm çalışmaları kapsamında 3000 civarındaki kullanıcıya 24, 35, 50 ve 100 MB internet hız paketleri sunulmuş olacaktır. Bu çalışma ile ilçe merkezine 20 adet fiber dağıtım dolabı konacak olup çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.” dedi.

Gerçekleşen çalışmalar sonrası toplam uzunluğu 3 km olan FİBER kablo ağı ile İlçede bulunan tüm abonelere mevcuttan 4 kat daha hızlı FİBER interneti ulaşacağını söyleyen Başkan Bahçavan; “Telekom İl Müdürümüz Atilla Atalay ve teknik ekibi ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Müdürümüzle önümüzdeki yıl sürecek olan doğalgaz çalışmaları ile eş zamanlı olarak ,Telekom altyapı çalışmalarının sürdürülmesi yönünde fikir birliğine vardık. Bu vesile ile bir kez daha Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyor, FİBER internetin ulaşacağı İlçe merkezimizdeki abonelere hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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