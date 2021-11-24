Balıkesir'de şehit öğretmenler adına sergi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde şehit öğretmenler adına “Bayrağın Gölgesinde Al Bayrak Oldun Öğretmenim” isimli program ve sergi düzenlendi.

Karesi Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu ve Üçpınarlı Şehit Ali İlkokulu Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenler adına “Bayrağın Gölgesinde Al Bayrak Oldun Öğretmenim” isimli program ve sergi tertip edildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen “Bayrağın Gölgesinde Al Bayrak Oldun Öğretmenim” isimli programda şehit edilen öğretmenler unutulmadı. Şehit öğretmenlerin fotoğrafları, eserleri ve hayatlarını anlatan şiirleri öğrenci ve veliler tarafından gözyaşları içinde izlendi. Daha önce de il çapında yaptığı programlar ile göz dolduran Karesi Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu ve Üçpınarlı Şehit Ali İlkokulu öğrencileri performansları ile göz doldurdu.

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