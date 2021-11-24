Zeytin hasadına yağmur molası

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı bütün hızıyla devam ederken, dünden beri düşen yağmur zeytin hasadını durdurdu. Fabrikalara zeytin gelişinin durduğunu anlatan işletmeci Nevzat Savaş, yörede zeytinyağının çok kaliteli olduğunu söyledi.
Burhaniye’ de dünden beri düşen yağmur zeytin hasadını engelledi. Büyük kuraklık yaşandığını anlatan Nevzat Savaş, yağmurun çiftçileri sevindirdiğini söyledi. Kuraklık yüzünden hububat ekiminin aksadığını anlatan Savaş, “Yöremizde zeytin hasadının en hareketli günleri yaşanıyor. Dünden beri başlayan yağmur hasadı engelledi. Fabrikalara zeytin gelişi durdu. Ancak, yağmurlar çiftçileri sevindirdi. Yöremizde zeytinyağları çok kaliteli çıkıyor” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.