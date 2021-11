Altıeylül’den GES hamlesi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Dallımandıra Mahallesi’nde Altıeylül Belediyesi’nce yapımı devam eden Güneş Enerji Santrali’ni (GES) inceledi.

Bir taraftan kapsamlı bir asfaltlama çalışmasına başlayan Altıeylül Belediyesi, diğer yandan da yaklaşık 200 bin metrekareye yakın kilit parke taşı döşeme işini tamamlamış bulunuyor. Kültürel faaliyetlerine de aralıksız devam eden Altıeylül Belediyesi, Hasan Can Kültür Merkezi aracılığı ile her ay bir şehir tiyatrosunu ağırlayarak vatandaşlara tiyatral bir ziyafet yaşatmayı planlıyor. 2019 yılından bu yana Altıeylül’e değer katan 5 tane ayrı projenin açılışını da gerçekleştiren Altıeylül Belediyesi, faaliyete geçen Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nin açılışı için ise son Başbakan Binali Yıldırım’dan gelecek haberi bekliyor.

Altıeylül’de “GES” 2022’de faaliyete geçecek

Altıeylül Belediyesi, hayata geçirdiği çevreci yatırımlar ve Dallımandıra’da bulunan 19 buçuk dönümlük arazide yapımı devam eden GES projesi ile Altıeylül başta olmak üzere tüm Balıkesir’e kazandıracağı yeşil enerji sayesinde önemli bir projeye daha imza atıyor. Yaklaşık olarak yüzde 5060’lık kısmı tamamlanan GES projesinde panellerin büyük bir kısmı yerleştirilerek montajı tamamlandı. Önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde de projenin yapımında sona gelinerek 2022 yılı itibariyle de kullanımına başlanılacak.

Başkan Avcı GES projesini yerinde inceledi

Geçen sene itibariyle projelendirilmesine başlanılan GES’in büyük bir kısmı hali hazırda tamamlanmış durumda. Ülkemizde artan rüzgâr ve GES’lerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda yeşil enerji sistemleri adı altında Altıeylül Belediyesi’nin atmış olduğu bu adım yerinde ve zamanında verilmiş bir karar olarak olumlu geri bildirimler alıyor. Yaklaşık olarak 45 yıl sonra kendisini amorti etmesi planlanan GES’in daha sonraki süreçte tüm gelirleri Altıeylül Belediyesi’ne kalacak. Dallımandıra Mahallesi’nde 19 buçuk dönümlük araziye kurulan ve 1 Megawatt’lık 3 bin panelin oluşturduğu GES projesini yerinde inceleyen Başkan Avcı “Dallımandıra Mahallemizde yapımına başladığımız ve şu an panel montajı yapılan Güneş Enerjisi Santrali'mizde incelemelerde bulunduk. Hem Belediyemize gelir getirmesi hem de temiz enerji bakımından büyük önem verdiğimiz tesisimiz Altıeylül'ümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

