Burhaniyeli muhtardan öğretmenlere çiçek

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:Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey, öğretmenleri unutmadı. Nadir Tolun Ortaokuluna giden Kocabey, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlarken, karanfil dağıttı ve öğrencilere de lokum ikram etti.

Burhaniye’ de Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey, Nadir Tolun Ortaokulunu ziyaret ederken, öğretmenlere karanfil dağıttı. Öğretmenler Günü’nü kutlayan Kocabey, öğrencilere de lokum ikram etti. İlk çiçeği öğretmeni Mustafa Akçay’a veren Kocabey, “Bu gün Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimizi ziyaret ederek karanfil takdim ettim. Öğrencilere de lokum ikramı yaptık. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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