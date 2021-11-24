Burhaniye’de Öğretmenler Günü kutlamaları başladı

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Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Günü kutlamaları başladı. İlk tören Cumhuriyet Meydanında yapılırken, anıta çelenk kondu saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu.

Burhaniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanındaki törenlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, öğretmen ve öğrencilerle birlikte anıta çelenk koyarken, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Sunuculuğunu Öğretmen Cengiz Könen’in yaptığı törenlere, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, okul müdürleri , öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler Günü kutlamaları Nadir Tolun Ortaokulunda yapılacak törenlerle devam edecek.

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