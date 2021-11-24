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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta öğretmenlerin anlamlı günü

İHA

Ayvalık’ta öğretmenlerin anlamlı günü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, '24 Kasım Öğretmenler Günü' büyük bir coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başlayan törende Kaymakam Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Semih Varol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Doç. Dr. Yakup Dinç, daire amirleri, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile kalabalık bir öğretmen topluluğu hazır bulundu.
Çelenk sunumunun ardından, Kaymakam Hasan Yaman ile Güner Bahadır, Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu’na geçerek okulda yenilenen öğretmenler odasının açılışını gerçekleştirdi.
Ayvalık’ta Öğretmenler Günü kutlama programı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mavi Salon’da düzenlenen etkinlikle sürdü.
Ayvalık Teknik ve Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen programda; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı önümüzdeki Cuma günü emekli olarak eğitim camiasına veda edecek olan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur yaptı.
Erbatur, Millet Mektepleri'nin açılması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verilmesi dolayısıyla Öğretmenler Günü olarak kutlanılan 24 Kasım'da salonda bulunanların kendileriyle birlikte olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Biz her yerdeyiz. Biz doğudayız. Biz batıdayız. Biz 7/24 görevimizin başındayız. Şu anda anlıyorum ki; biz öğretmenler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız ve bugün milyonlara ulaşmış bir ülkenin çocukları olarak, gelecek nesillerimizi canımız pahasına eğitmek için hazır olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.
Toplumun öğretmenlerden beklentisinin yüksek olduğunun bilincini taşıdıklarını kaydeden Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur, “Son derece farklı olarak bu ülkenin hatta ve hatta dünyanın barış içerisinde, huzur içerisinde, geleceğe güven içerisinde, bir dünya için yeryüzünün hangi noktasında insana dokunan biri varsa o kişi, öğretmendir ve bizlerde o öğretmenlerin arasında bulunmaktan son derece mutluyuz. Bize yüklenen bu görevin öneminin farkındayız. Bu görev bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız bir bayrak yarışıdır. Bu yarışın sonu yok. Bitişi yok. Birincisi yok. Bizim bu yarıştaki hedefimiz, bizden sonra gelecek olan öğretmenlerimize bu bayrağı başarıyla devretmektir bu yarışta takıldığımız noktalar olabilir. Engeller olabilir. Zorluklar olabilir. Ama bu engel ve zorlukların üstesinden gelecek güçte ve azimde olduğumuzu ifade etmek istiyorum' diye konuştu.
Emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerinin Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman öncülüğündeki protokol tarafından takdim edilmesinin ardından, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ve akabinde de ödül töreni ile program sona erdi.

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