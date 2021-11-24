Tiyatro perdeleri “ Profesyonel” ile yeniden açıldı

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü organizasyonunda, dram sanatının yerli ve yabancı en seçkin eserleri; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçılarınca temsil edilen repertuvar oyunları, Çanakkale’nin tiyatro severleriyle buluşmaya devam ediyor.

20212022 sezonunun ilk oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in yazdığı, Başar Sabuncu ile Bilge Emin’in çevirdiği, başrolünü Yetkin Dikinciler ile Bülent Emin Yarar’ın paylaştığı “Profesyonel” adlı oyun oldu.

Çanakkale Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda seyircisiyle buluşan oyun, Çanakkaleliler tarafından büyük ilgi gördü. Tiyatro severlerin büyük beğenisini kazanan oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.