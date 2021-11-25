Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

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Balıkesir'in Bandırma İlçesi Çalışkanlar Mahallesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çalışkanlar Mahallesinde koyun otlatmaya çıkan vatandaş, koyunlarından bir tanesinin eksik olduğunu anladı. Koyunu aramaya başlayan vatandaş, koyunun kuyuya düştüğünü gördü. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye talihsiz koyunu kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.

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