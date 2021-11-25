Ayvalık’ta bozuk yol ve güneş kazaya neden oldu: 10 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucunda 2’si sürücü 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçe merkezinden, Altınova Mahallesine gitmekte olan Bircan K. yönetimindeki 10 BT 040 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Murat K. yönetimindeki 10 BT 048 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Bircan Kınay yönetimindeki 10 BT 040 plakalı minibüs, kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) direğine çarparak yol kenarındaki hendeğe uçmaktan kurtuldu.

Kazada her iki aracın şoförlerinin yanı sıra araçlarda bulunan 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan 8 yolcudan 5’inin öğrenci olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati bir riskinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan iki yolcu minibüsünün de bağlı olduğu Altınova Birlik Kooperatifi Başkanı Hamit Aydın, Ayvalık Kabristanı ile E87 Karayolunun ilçe sapağı arasında kalan yolun bozuk satıhlı ve tek yön olduğuna dikkat çekerek, yetkililerden kendileri için hayati risk taşıyan bu sorunun çözümlenmesini istedi.

Öte yandan kazanın yolun üzerinde oluşan derin çukurların yanı sıra sabah saatlerinde yoğun olan yoğun güneş parlaması sonucunda görüş mesafesinin azalmasıyla meydana geldiği bildirildi.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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