Edremit’te tezgahtan bulgur, pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde pazar alışverişinde yaşanan hırsızlıklar, güvenlik kamerasına saniye saniye saniye yansıdı.

Kapıcıbaşı Caddesi üzerinde bir pazarcı kadın esnafın dalgınlığından istifade eden kadınlardan birinin tezgahtan bulgur çalması kameraya böyle yansıdı. Öte yandan aynı mevkide yine kapüşonlu bir kişinin, takip ettiği kadının pardösüsünden cep telefonunu alabilmek için verdiği mücadele ise dikkat çekiciydi. Kabak alan kadının parasını öderken pardösüsünden 6 bin liralık cep telefonunu bir anlık dalgınlığından faydalanan kişinin alması saniye saniye kameraya yansıdı. Polis, pazar yerinde vatandaşın çok dikkatli olmasını istedi.

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