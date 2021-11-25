Başkan Yılmaz'a mektup yazdı, onlarca kediyi doyurdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne mektup gönderen Susurluklu emekli öğretmen çift, bir günde çifte mutluluk yaşadı. GülserenMehmet Kılıç çifti, sokak hayvanları için talep ettikleri mamalara kavuşurken, yıllar sonra kapılarının çalınarak Öğretmenler Günü’nün kutlanmasına sevindi.

Emekli öğretmen çift Gülseren Mehmet Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a yazdıkları mektupla onlarca sokak kedisini doyurdu. Susurluk Yeni Mahalle’de 60’a yakın sokak kedisine bakan çift, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne bıraktıkları mesajla, sokak hayvanları için mama talebinde bulundu. Talep üzerine, devreye giren Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Susurluk’ta çifti ziyaret ederek hem Öğretmeler Günü’nü kutladı hem de kediler için mama ve kap bıraktı.

Başkan Yılmaz sesimizi duydu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne mektup attığını ifade eden Gülseren Kılıç, mesajında şunları yazdı: "Ben çifte avantaja sahibim. Hem emekli öğretmenim hem de yaşlıyım. Biz de yaşlıların dediği iki edilmez. Siz benim öğretmenler günümü kutlamakla kalmadınız, bu yaşlı kadını ve eşini bahtiyar ettiniz. Allah sizi de bahtiyar etsin. Öğretmenler günü dolayısıyla hayvanlar için istediğimiz emanetlerimizi bize gönderdiniz. Çok teşekkürler”.

Emekli olduktan sonra yaklaşık 25 yıldır sokak hayvanlarına baktıklarını belirten Mehmet Kılıç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine mama ve kap gönderdiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Kılıç, “Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın sesimizi duyması eşimin gönderdiği mektuplara cevaben hem de öğretmenler gününde bizlere yardımcı olması son derece bizleri mutlu etti kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun” dedi.

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