Altıeylül'den öğretmenlere müzik şöleni

Altıeylül Belediyesi’nin Hasan Can Kültür Merkezi’nde ‘Öğretmenler Günü’ dolayısıyla organize ettiği gecede Nemeth Quartet oda müziği grubu öğretmenlere unutamayacakları bir müzik dinletisi yaşattı.

Uluslararası birçok organizasyonda sahne alan ve 1995 yılında kurulan grup, ismini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müziğe başlamalarına vesile olan ve yine aynı yıl bir trafik kazasında hayatlarını kaybeden Macar keman sanatçısı Istvan Nemeth ve Çello Katalin Nemeth’ten almaktadır. Türkiye genelinde en aktif şekilde konserler veren oda müziği gruplarından biri olan Nemeth Quartet bünyesinde kemanlarda Gülen Ege Serter ile Şeniz Aybulus, viyolada Pınar Basalak ve çelloda Mutlu Varlık Kocaili gibi çok değerli sanatçıları barındırıyor.

Öğretmenler Gününde anlamlı bir gece düzenlediler

Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede oda müziği alanında dalında başarılı gruplardan biri olan Nemeth Quartet, geceye katılan Altıeylül sakinlerine unutamayacakları güzel bir müzik şöleni yaşattı. Öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen geceye gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Öncelikle kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutladığımı söylemek istiyorum. Onların haklarını asla ödeyemeyiz. Bizler bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olmaya razı bir dinin mensuplarıyız. O yüzden öğretmenlerimiz için düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı gecede bir nebze de olsa onların gönlünü almak istedik. Geceye katılan başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza ve bizlere bu güzel geceyi yaşatan Nemeth Quartet oda müziği grubuna teşekkür ediyoruz” dedi.

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