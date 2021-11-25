Balıkesir’de trafik kazası: 3 yaralı

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Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi BalıkesirEdremit karayolu Kocadağ Yol Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 ABB 680 plakalı otomobil yoldan çıktı. Kazada araç içinde bulunan S.A., O.A ve İ.H.B. yaralandı. Kazaya ilk müdahale Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri yaptı. Yaralılar araç içinde çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Havran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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