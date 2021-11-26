Havran’da deveci hayrı

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Balıkesir’in Havran ilçesinde Deve Güreşi Sevenler Derneği’nin düzenlediği hayır ilgi gördü

Cuma namazı sonrası kazanın başına geçen Kaymakam Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy katılan davetlilere, yörede 3 kaderş olarak tabir edilen keşkek, pilav, nohut ve ayran ikramında bulundular.

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