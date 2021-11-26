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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma eski mezarlıkta şehitlerin izi sürülüyor

İHA

Bandırma eski mezarlıkta şehitlerin izi sürülüyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 1944 yılında meydana gelen tarihimizin en büyük deniz facialarından biri olan Trak Vapuru ve Çanakkale Şehitleri’nin yattığı iddia edilen eski mezarlıkta kayıp şehitleri bulmak için çalışma başlatıldı.
18 Ocak 1944 yılında Bandırma’da ki yeşil fenere çarparak batan Trak vapurunda şehit olan 23 şehitin karinin bulunması için çalışma başlatıldı. Eski mezarlıktaki incelemeye Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Koray Başa, Balıkesir Büyükşehir BelediyesiTarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’nden Y.Mimar Koray Karabulut, Ege ÜniversitesiEdebiyat FakültesiTarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vehbi Günay, İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ömür Ceylan, Prof. Dr. Şaban Doğan, Prof. Dr. Cahit Telci, Prof. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil, Doç. Dr. Murat Esen, Sanat Tarihçisi Erol Bodur ve Mimar Tekin Sarıtekin katıldı. Mezarlıkta olduğu iddia edilen şehitlerin izinin sürülmesi konusunda yapılan çalışmaları takdirle izlediklerini belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bandırma Şube Başkanı Ecevit Karakoyun, 60 yıldır defin işleminin gerçekleşmediği mezarlıkta 1940 yılında meydana gelen faciada yaşamını yitiren Trak Vapuru ile Çanakkale Savaşı şehitlerinin yattığının iddia edildiğini söyledi. İddiaların ancak yapılacak akademik çalışmalarla ortaya çıkacağına inandığının altını çizen Karakoyun, “Dernek olarak hem Trak Vapuru şehitlerimizin hem de Bandırma’daki harp hastanesine tedavi için gelip burada hayatını kaybeden Çanakkale Şehitlerimizin izini sürmek için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çanakkale Alan Başkanlığı’ndan yaptığımız araştırmada Bandırma’da harp hastanesi olduğunu biliyoruz. Tedavi olurken şehit olan askerlerimizin eski mezarlığa gömüldüğü yönünde iddialar var. Mezarlığın tarihindeki en kapsamlı çalışma olacak” diye konuştu.

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