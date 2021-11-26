Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Manisa FK: 0

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Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Manisa FK karşılaştı. Müsabaka 00 beraberlikle bitti.



Maçtan dakikalar

6. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Abraham Nwankwo’nun ortasına İbrahim Halil’in sert şutunu Kaleci Muhammed Tetik yumruklayarak uzaklaştırdı.

25. dakikada gelişen Balıkesirspor Atağında Nwankwo’nun Mahatma Otoo’nun sert şutu az farkla auta çıktı.

42. dakikada Balıkesirspor atağında Nwankwo’nun ara pası ile buluşan İbrahim Halil’in şutunu Manisa defansı kornere çeldi.

51. dakikada Batuhan İşçilerin kaleciye verdiği geri pasa Anıl Koç’tan önce Kaleci Atilla Özmen yatarak, mutlak bir golü önledi.

56. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi Ketheovama’nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mahatma Otoo’nun şutunu kaleci Muhammed Birkan’da kontrolünde auta çıktı.

62. dakikada ani gelişen Manisa atağında Ladji Gakpa’nın sert şutunu kaleci Atilla Özmen kurtararak, mutlak golü önledi.



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Kargın xx, Murat Temel xx, Bersan Duran xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xxx, Erdem Gökçe xx, Batuhan İşçiler xx, Birol Parlak xx, Doğa İşeri xx, Cedric Bosse Kore xx (Muhammed Ali Doğan dk. 90+2 ?), Abraham Nwankwko xx, İbrahim Halil Çolak xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 79 x), Mahatma Otoo xx (Hüseyin Karabey dk. 60 x), Foxi Ketheveoma xx (Abdulkadir Özgen dk. 79 x), Cumali Bişi xx

Yedekler: Andrıja Vukovıç, Alperen Erdinç, Sedat Dursun, Cemal Kızılateş,, Anıl Taşdemir, , Oltıon Billalı

Teknik Direktör: Giray Bulak

Manisa FK.: Muhammed Birkan Tetik xx, Nizamettin Çalışkan xx, Ladji Gakpa, Anıl Koç xx, Nino Kouter xx (Kubilay Aktaş dk. 59 x), Sadi Karaduman xx, Loıck Landre xx, Demba Dıallo xx (Tabekou Ouambe dk. 83 ?), Özgür Çek (Ahmet Keskin dk. 59 x) , Bedirhan Altunbaş xx (Mehmet Yılmaz dk. 67 x), Okan Eren xx (Kemal Rüzgar dk. 59 x)

Yedekler: Samet Karabatak, Sertaç Çam, De Sauzo, Yiğit Kerem, Efe Taylan Tunkara

Teknik Sorumlu: Turgay Altay

Sarı kartlar: Cedric Bosse Kore, Birol Parlak, Abraham Nwankwko, Hüseyin Karabey, Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor), Bedirhan Altunbaş, Nino Kouter (Manisa FK.)

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