Balıkesirspor - Manisa FK: 0-0

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BALIKESİR (DHA)STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Emre Kargın, Murat Temel, Bersan Duran

BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen - Erdem Gökçe, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Doğa İşeri, Bosse Kore (Dk. 90+1 Muhammed Ali Doğan), Nwankwo, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Oğuz Han Aynaoğlu), Otoo (Dk. 60 Hüseyin Karabey), Kethevoama (Dk. 78 Abdulkadir Özgen), Cumali Bişi

MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik Nizamettin Çalışkan, Gakpa, Anıl Koç, Kouter (Dk. 60 Kubilay Aktaş), Sadi Karaduman, Landre, Diallo (Dk. 82 Tabekou), Özgür Çek (Dk. 59 Ahmet Kesim), Bedirhan Altunbaş (Dk. 66 Mehmet Yılmaz), Okan Eken (Dk. 60 Kemal Rüzgar)

SARI KARTLAR: Bosse Kore, Birol Parlak, Nwankwo, Hüseyin Karabey, Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor) Bedirhan Altunbaş, Kouter (Manisa FK)Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanan Balıkesirspor Manisa FK maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir

2021-11-26 20:53:54



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