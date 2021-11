Sındırgı MYO Turizm öğrencilerine uygulamalı eğitim

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Meslek Yüksekokulu ve belediye işbirliği ile öğrencilere her alanda destek veriliyor.

Termal turizm alanında gelişen ve her geçen gün artan tesislere kalifiye eleman yetiştirmek adına 20082009 EğitimÖğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü pandemi süresinde verilen online eğitimler sonrasında yüz yüze eğitime devam ediyor.

Öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim almalarının daha yararlı olduğu düşüncesi ile belirli dersler de Sındırgı Belediye Otelinde uygulamalı olarak işleniyor. Sındırgı Belediyesine ait sosyal tesisler der alanları olarak kullanılırken, konferans, gezi vb. organizasyonlarda da destekler devam ediyor. Öğrencilerin sadece kitapta değil, pratikte de daha başarılı olmaları, çalışma hayatına kolay adapte olabilmeleri hedefleniyor.

Sındırgı Meslek Yüksekokulu yiyecek hizmetleri ve servis hizmetleri dersi hocası Ümmühan Akman Saçkes “Öncelikle Sındırgı Belediyesine teşekkür ediyorum. Kendileri ders kapsamında anlatacağımız kahvaltı çeşitleri ve uluslararası mutfak kültürleri adına bize desteğini esirgemediler. Güzel bir kahvaltı organizasyonu ile ders kapsamında öğrencilerimize vermemiz gerekenleri uygulamalı olarak kendilerine verdik“ dedi.

Uygulamalı eğitimin daha etkili olduğunu belirten Sındırgı MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencisi Edanur Aklan “ Bugünkü dersimizi Sındırgı Belediye otelinde yaptık. Uygulamalı olarak gayet güzel geçti. Her şey için teşekkür ederiz“ dedi.

