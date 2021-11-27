Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı Yavru vatandan ile Sındırgı kardeşlik köprüleri kurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı Yavru vatandan ile Sındırgı kardeşlik köprüleri kurdu

İHA

Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı Yavru vatandan ile Sındırgı kardeşlik köprüleri kurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Sındırgı Belediyesi arasında kardeşlik köprüleri güçleniyor. Kuzey Kıbrıs'tan Sındırgı'ya ziyarete gelen muhtarlar ilçenin doğal güzellikler ve yatırımlar karşısında hayranlıklarını gizlemediler.
Aslen Sındırgılı olan ve 31 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Mevlevi Köyü muhtarı İsmail Ayyıldız ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş arasında başlayan işbirliği yavru vatan Kıbrıs’ın tamamına yayılıyor. Sındırgı lavantası ile başlayan işbirliği inceleme gezilerine dönüştü. Kıbrıs Mevlevi köyünde yetiştirilmek üzere Sındırgı’dan gönderilen lavanta kökleri ile burada da bir kardeşlik bahçesi kuruldu. Kardeşlik ilişkilerini geliştirmek karşılıklı bilgi alışverişini arttırmak adına Sındırgı’dan Kıbrıs’a mahalle muhtarları, meclis üyeleri, belediye personeli gibi farklı gruplarla inceleme gezileri düzenlenmiş KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Belediyesi ve mahalle muhtarları ile görüşmeler yapılmıştı.
KKTC Muhtarları adına belediyeciliği ve muhtarlar arasındaki işbirliğinin nasıl gerçekleştirildiğini öğrenmek için temsilci muhtarlar da Sındırgı ziyaretinde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz’ı, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ı da makamında ziyaret eden muhtarlar, Balıkesir’i ve Sındırgı’yı dolaşarak yatırımları ve çalışmaları incelediler.
Özellikle dikkat çeken yer ise Balkuru Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi oldu. Kıbrıs’taki ürünlerin de bu tesis te kurutulması adına da görüşmeler devam ediyor.

“Güzelyurt bölgesinde Gayretköy muhtarıyım. 34 gündür Türkiye’deyim. Türkiye’mizi gezdik, Sındırgımızı gezdik. Çok güzel şeyler gördük. İnanılmaz Güzel. Belediye Başkanımızın inanılmaz dokunuşlarının olduğunu gördük. Yani kıt kanaat imkânlarla çok şeyler olduğunu gördük. “ şeklinde konuşurken Boğaziçi muhtarı Eniz Akşahin ise “Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’a, Kaymakamımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere yardımcı olduğu için buraları gezdirdikleri için ve buradaki ekibin bizlere burayı tanıttıkları ve buradaki yapılan her şeyi gördüğümüz için tekrardan herkese teşekkür ederim“ dedi.
Sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağını halka nasıl dokunduğunu canlı olarak gördüklerini belirten Sipahi Köyü Muhtarı Göksal Hacıhasanoğlu “Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, Anavatanımız Türkiye de Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Sındırgı Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş’ın davetlisi olarak Sındırgı Belediyesinde 4 gün konaklama ve buradaki yerel, kültürel faaliyetlerde bulunduk, temaslarda bulunduk. Başkanımızın yapmış olduğu sosyal aktiviteler ve halkına yapmış olduğu diğer yatırımları yerinde inceleme şansı bulduk. Hakikaten sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağını halka nasıl dokunabileceğini burada kendi gözlerimizle görme şansımız oldu“ dedi.
Yayla Muhtarı Murat Rüstemoğlu, “Sındırgı'ya geldiğimiz günden beri Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Sındırgı halkına da çok teşekkür ederiz. Bizi çok iyi karşıladılar. Misafirperver. Herkese iyi günler dileriz. Gördüğümüz şeyleri de Sındırgıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde vatandaşlarımıza anlatacağız“ sözlerine yer verdi.
Kıbrıs Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, “Yaklaşık 4 gün var Sındırgı ilçesindeyiz. Biz buraya incelemelerde, Belediyeciliğin nasıl çalıştığını, muhtarlarımızla birlikte neler yaptığını ve Belediyeyi tarihi ve güzel dokunuşlarını ziyaret için gelmiştik. Geldiğimiz saatten beri öncelikle sayın Ekrem Yavaş başkanıma, bütün ekibine bizlere göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Sındırgı halkına çok teşekkür ederim. İnşallah bu ilişkilerimiz daha çok pekiştirip hep birlikte daha güzel günlere yelken açacağız“ dedi.
Aslen Sındırgılı olan 31 yıldır Kıbrıs’ ta yaşayan Mevlevi Muhtarı İsmail Ayyıldız, “31 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşıyorum. Bizler bilgi birikimini yerinde bulduğumuz yatırımların çalışmaların tam zamanında ve nokta olarak yapıldığını gördüğümüz ve kendimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde rol model olarak aldığım Sayın Ekrem Yavaş Beyefendiyi arkadaşlarımla beraber ziyarete geldik. Bu ziyarette Sayın Başkanımın ve ekibinin misafirleri sahiplenmesi bizlere bilgi aktarımı çok memnun etti. Bu arada ekibiyle beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızı Yücel Yılmaz Beyefendiyi, Zafer Oktay kaymakamımızı diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili ziyaretlerimizi yaptık. Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri Sındırgımızda Balıkesir’imiz de en iyi şekilde ağırladılar. Kendilerine minnettarız” dedi.
Sındırgı Muhtarlar Derneği ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile ağırlanan muhtarlar Türkiye’nin güzelliklerle dolu olduğunu, bazı konularda yanlış tanıdıklarını da belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 39 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 39 şahsa 'Huzur' operasyonu
Burhaniye'de Kaymakam Memiş, okul ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Burhaniye'de Kaymakam Memiş, okul ziyaretlerine devam ...
Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu
Sındırgı MYO Turizm öğrencilerine uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Sındırgı MYO Turizm öğrencilerine uygulamalı eğitim
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Bandırma'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Bandırma'da ...
Balıkesirspor - Manisa FK: 0-0
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Manisa FK: 0-0
Balıkesirspor-Manisa FK maçının ardından
YEREL HABERLER Balıkesirspor-Manisa FK maçının ardından
Ayvalık’ta MHP İlçe Başkanı Sıray’dan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Ayvalık’ta MHP İlçe Başkanı Sıray’dan İHA’ya ziyaret
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Manisa FK: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Manisa FK: 0
Bandırma eski mezarlıkta şehitlerin izi sürülüyor
YEREL HABERLER Bandırma eski mezarlıkta şehitlerin izi sürülüyor
Edremit'te ilçe milli eğitim kurucu müdürlerine onur plaketi
YEREL HABERLER Edremit'te ilçe milli eğitim kurucu müdürlerine onur ...
Burhaniye ışıklandırma çalışmaları ile ışıl ışıl oldu
YEREL HABERLER Burhaniye ışıklandırma çalışmaları ile ışıl ışıl oldu
Burhaniye Belediyesi erken hasat zeytinyağı satışına başladı
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi erken hasat zeytinyağı satışına ...
Havran’da deveci hayrı
YEREL HABERLER Havran’da deveci hayrı
Burhaniye büyükşehirden gelenlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye büyükşehirden gelenlerin gözdesi oldu
Burhaniye'de Kaymakam okul müdürleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Burhaniye'de Kaymakam okul müdürleri ile bir araya ...
Otogarda çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Otogarda çevre düzenlemesi
Kadınlar mor maskeleri ile meydana indiler
YEREL HABERLER Kadınlar mor maskeleri ile meydana indiler
Balıkesir polisten 22 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir polisten 22 şahsa gözaltı
Büyükşehir’in 2022 yılı bütçesi 1,8 milyar lira
YEREL HABERLER Büyükşehir’in 2022 yılı bütçesi 1,8 milyar lira
Balıkesir Teknokent, Tekno- Girişimci Gençlik Zirvesi’nde
YEREL HABERLER Balıkesir Teknokent, Tekno- Girişimci Gençlik ...
Bu kadınlar artık korkmuyor Kadınlar için açılan savunma kursuna ilgi giderek artıyor
YEREL HABERLER Bu kadınlar artık korkmuyor Kadınlar için açılan ...
Gömeç İtfaiyesinde hizmet içi eğitim semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Gömeç İtfaiyesinde hizmet içi eğitim semineri ...
Balıkesir’de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de trafik kazası: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.