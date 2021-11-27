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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de PKK propagandası yapan 2 şahsa gözaltı

İHA

Balıkesir'de PKK propagandası yapan 2 şahsa gözaltı

Balıkesir'de sosyal paylaşım sitelerinden PKK/KCKPYD/YPG Terör Örgütünün propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir'de PKK/KCK PYD/YPG Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapma suçundan, düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca , 17 adet 7.65 mm, 20 adet 9 mm, 16 adet 9,65 mm dolu fişeğe el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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