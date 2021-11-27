Büyükşehir yoluna kayıpsız devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir yoluna kayıpsız devam ediyor

İHA

Büyükşehir yoluna kayıpsız devam ediyor

Süper Amatör Lig B grubu 5.hafta maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Şabanlarspor ile Kepsut İlçe Stadından karşı karşıya geldi. Geri düşmesine rağmen skoru lehine çeviren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor rakibini 41 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkararak liderliğini sürdürdü.
Maça iki takımda dengeli bir oyunla başlarken Şabanlarspor 16.dakikada penaltından bulduğu golle 10 öne geçti. Golden sonra baskı kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyespor aradığı golü soyunma odasına girmek üzereyken buldu. Alperen 45+2’de skoru eşitleyen golü kaydederken Şabanlarspor’lu oyuncular uzun süre golün ofsayt olduğu konusunda hakeme itiraz ettiler. 2.yarıya hızlı başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 46’da Cenker ile öne geçti. Üstünlük sayısından sonra da baskısını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 56’da Alperen ve 67’de Yasin Dağlı ile farkı 3’e çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmazken Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçtan 41 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 15 puanla liderliğini sürdürürken Şabanlarspor henüz puanla tanışamadı.
STAT: Kepsut İlçe Stadı
HAKEMLER: Şahin Gökçe, Hüseyin Bağcı, Mahsun Cebe
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Muhammet Şirin, Tunay Yener, Fırat Çakmak, Bora Onay Ergin, Yasin Dağlı, Muharrem Emre Güler, Yusuf Gökbak, Cenker Güngören, Alperen Günaydın, Mert Aniş, Özkan Karakaş
ŞABANLARSPOR: Erkan Çelik, Yasin Yörük, Osman Dede, Rıdvan Efe, Enes Aydın, Öncü Özbek, Gökhan Göçmen, Yakup Demiraslan, Boran Yaman, Ahmet Teke, Mustafa Nasuh Ersoy
GOLLER: Dk 45+2, 56 Alperen Günaydın, Dk 46 Cenker Günögren, Dk 67 Yasin Dağlı (BALIKESİR BŞB), Dk 16 (P) Boran Yaman (ŞABANLARSPOR)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen çifti ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen çifti ölüm ...
Ziraat Odası Başkanı’nda ‘şeker yok’ iddiasına tepki “Kıtlık var algısı oluşturmaya çalışanlara fırsat vermeyelim”
YEREL HABERLER Ziraat Odası Başkanı’nda ‘şeker yok’ iddiasına ...
Lodos balık tezgahlarına esti
YEREL HABERLER Lodos balık tezgahlarına esti
Balıkesir’de güvercin mezadı meraklıları buluşturdu
YEREL HABERLER Balıkesir’de güvercin mezadı meraklıları buluşturdu
Balıkesir'de PKK propagandası yapan 2 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de PKK propagandası yapan 2 şahsa gözaltı
Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı Yavru vatandan ile Sındırgı kardeşlik köprüleri kurdu
YEREL HABERLER Kıbrıslı muhtarlar Sındırgı'ya hayran kaldı Yavru ...
Balıkesir'de 39 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 39 şahsa 'Huzur' operasyonu
Burhaniye'de Kaymakam Memiş, okul ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Burhaniye'de Kaymakam Memiş, okul ziyaretlerine devam ...
Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu
Sındırgı MYO Turizm öğrencilerine uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Sındırgı MYO Turizm öğrencilerine uygulamalı eğitim
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Bandırma'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Bandırma'da ...
Balıkesirspor - Manisa FK: 0-0
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Manisa FK: 0-0
Balıkesirspor-Manisa FK maçının ardından
YEREL HABERLER Balıkesirspor-Manisa FK maçının ardından
Ayvalık’ta MHP İlçe Başkanı Sıray’dan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Ayvalık’ta MHP İlçe Başkanı Sıray’dan İHA’ya ziyaret
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Manisa FK: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Manisa FK: 0
Bandırma eski mezarlıkta şehitlerin izi sürülüyor
YEREL HABERLER Bandırma eski mezarlıkta şehitlerin izi sürülüyor
Edremit'te ilçe milli eğitim kurucu müdürlerine onur plaketi
YEREL HABERLER Edremit'te ilçe milli eğitim kurucu müdürlerine onur ...
Burhaniye ışıklandırma çalışmaları ile ışıl ışıl oldu
YEREL HABERLER Burhaniye ışıklandırma çalışmaları ile ışıl ışıl oldu
Burhaniye Belediyesi erken hasat zeytinyağı satışına başladı
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi erken hasat zeytinyağı satışına ...
Havran’da deveci hayrı
YEREL HABERLER Havran’da deveci hayrı
Burhaniye büyükşehirden gelenlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye büyükşehirden gelenlerin gözdesi oldu
Burhaniye'de Kaymakam okul müdürleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Burhaniye'de Kaymakam okul müdürleri ile bir araya ...
Otogarda çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Otogarda çevre düzenlemesi
Kadınlar mor maskeleri ile meydana indiler
YEREL HABERLER Kadınlar mor maskeleri ile meydana indiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.