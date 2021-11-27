Havran Halk Eğitim Merkezinde KADES tanıtımı

Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi’nde kadın kursiyerlere yönelik Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının yaptığı çalışmaya Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Barış Taylan Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu katıldı.

Kaymakam Özderin, aynı zamanda Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aydemir’den kurumla ilgili bilgiler aldıktan sonra mezun öğrenciler için açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursunu (DYK) ziyaret etti.

Öğrenciler ile sınav hazırlıklarını bu konudaki tecrübelerini aktararak değerlendiren Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü öğrencilerin derslere karşı isteklerini memnuniyetle karşılayıp kendilerine teşekkür etti. Öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi.

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