Balıkesir'de süt otu tohumu toprakla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımı ve hayvancılığı önceleyerek hizmetlerine devam ediyor. Başkan Yılmaz’ın Balıkesirli çiftçilere dağıttığı süt otu tohumu toprakla buluştu.

Balıkesir’in bereketli topraklarında kullanılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesirli çiftçilere dağıtılan süt otu (reygrass) tohumu toprakla buluştu. Büyükşehir Belediyesi destekleriyle geçtiğimiz yıl 35 bin dekarda üretimi yapılan süt otu ekimi, bu yıl 70 bin dekara çıkarılarak bu zamana kadar verilen destekte de rekor sayıya ulaştı. Başkan Yılmaz’ın talimatı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çiftçiler için önemli bir girdi maliyeti olan yem bitkisinin maliyeti artık azalıyor. 15 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen toplam 73 bin kilogram süt otu tohumu dağıtımı, geçim kaynağı hayvancılık olan tüm ilçelerde de devam ediyor.



Köylünün yüzü güldü

Kendilerine imkan verdikleri için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden kırsal mahalle sakinleri şu açıklamalarda bulundular:

“Bizlere verdikleri imkan maddi yönden çok iyi geldi. Büyükşehir Belediyesi’nden köylerimize geldiler, çiftçilerin ihtiyaçlarını sordular. Bizler de süt otu tohumu talebinde bulunduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, bizleri kırmayarak köyümüze süt otu tohumu gönderdi.”

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