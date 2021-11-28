Edremit’te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsalda Kazdağı eteklerindeki Zeytinli Pınarbaşı Mahallesi’nin üst kısmında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ile orman ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, 9 çam ağacının yandığı öğrenilirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

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