Voleybolda Ayvalıkgücü ligin güçlü ekibi Nilüfer’i devirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kadınlar 2. Lig 5. Grupta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin güçlü takımlarından Nilüfer Belediyespor’u 32 mağlup etti.

Ayvalık Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmada, güçlü rakibini 2521, 2225, 2521, 1925 ve 1614 setler sonucunda 32 mağlup etmeyi başaran kırmızıbeyazlı ekip, ligde 5. sıradaki yerini korumayı başardı.

Salonu dolduran yüzlerce taraftarın yoğun desteği ile maça hızlı başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, zorlu mücadelenin ardından taraftarına güzel bir galibiyeti hediye etti.

Karşılaşmayı Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nun yanı sıra Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş, Ayvalıkgücü Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Lütfü Kotan ve Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Balkan şeref tribününde birlikte izledi.

Maç sonunda kulüp yöneticileriyle birlikte sahaya inen Lokman Arıcıoğlu, kırmızıbeyazlı takımı ve Antrenör Gökhan Edman'ı tebrik etti.

Önümüzdeki hafta Havran Belediyespor’un konuğu olacak Ayvalıkgücü Belediyespor’un başarılı Antrenörü Gökhan Edman maç sonunda yaptığı açıklamada, çok çekişmeli geçen karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için son derece mutlu olduklarını belirterek, “Takımımıza karşılaşma süresince büyük destek veren taraftarımıza galibiyeti armağan ediyoruz” dedi.

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