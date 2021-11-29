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Balıkesir’de düzenlen çalıştaya 21 bilim adamı katıldı Göstergebilim terimleri sözlüğü hazırlanması çalıştayı sona erdi

İHA

Balıkesir’de düzenlen çalıştaya 21 bilim adamı katıldı Göstergebilim terimleri sözlüğü hazırlanması çalıştayı sona erdi

Ballıkesir’de düzenlenen ’Göstergebilim’ terimleri sözlüğü hazırlanması çalıştayı sona erdi. Çalıştaya Türkiye ve KKTC’den 19 ayrı üniversiteden 21 araştırmacı bilim insanı katıldı.
Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (ANASEM) ve Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ)’nin Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kent Konseyi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Türk Dünyası Göstergebilim Terimleri Sözlüğü Türkiye Komitesi Ön Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.
19 Üniversite’den 21 bilim adamı katıldı
Akademik sorumluluğunu ANASEM VE TGÇ’nin üstlendiği çalıştay, Hasan Can Kültür Merkezinde 2627 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalıştaya Türkiye ve KKTC’den 19 ayrı üniversiteden 21 araştırmacı katıldı. Uluslararası Göstergebilim Derneği Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Zeynep Üstün Okur, Türk Dili Kurumu (TDK) yönetim kurulu ve bilim kurulu üyeleri Prof. Dr. Mevhibe Coşar ve Prof. Dr. Kâmil İşeri de çalıştayın katılımcıları arasındaydı.
Göstergebilim/semiyotik, sözlük bilimi/leksikoloji, terimbilim/terminoloji oturumları yapıldı
Genel göstergebilimin sorunlarının tartışıldığı ilk oturma Prof. Dr. Nurten Sarıca başkanlık etti. Fransızca, İngilizce ve Türkçe sözlüklerin metodolojilerinin tartışıldığı ikinci oturuma ise TDK yönetim bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mevhibe Coşar başkanlık etti. Bu oturumda katılımcılar İngilizce ve Fransızca göstergebilim sözlüklerini ve Türkçe sözlükleri karşılaştırdılar. Çalıştayın son oturumu gerçekleştirildi. Terim Yapma Sorunları başlıklı bu oturumda Türkçe terim üretme yöntemleri üzerinde tartışmalar yapıldı. TDK Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Kamil İşeri’nin başkanlık ettiği üçün oturum, aynı zamanda çalıştayın son oturumuydu. Çalıştay, Altıeylül Kent Konseyi Başkanı ve Belediye başkan yardımcısı Dr. Feyyaz Çiftçi’nin katılımcıları teşekkür plaketi vermesiyle sona erdi.
Prof. Dr. Yavaşgel; Türk Devletleri Teşkilatı Terimleri Sözlüğü Hazırlanmalı
Türk Dünyasının sosyal bilimlerde müşterek anlam alanını tespit etmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya Türk Devletler konseyi akademik danışmanı ve siyaset göstergebilimi uzmanı Prof. Dr. Emine Yavaşgel’de katıldı. Prof. Yavaşgel, yaptığı konuşmada Avrupa Birliği Terimler Sözlüğünün bir benzerinin de Türk Devletler Teşkilatı Terimleri Sözlüğü adıyla hazırlanması gerektiğini vurguladı.
En kısa sürede göstergebilim terimleri sözlüğü çalışmalarına başlanacak
Çalıştay organizasyon komitesinden Prof. Dr. Mustafa Özsarı, çalıştaya katılan bilim insanlarının edebiyat bilimi, dilbilim, iletişim, mimari, pazarlama, reklamcılık, görsel sanatlar, yapay zeka ve siyaset bilimi alanlarında Türkiye’nin en yetkin isimlerinden olduklarını, ortak çalışma alanlarının ise göstergebilim olduğunu, hepsinin çalışmalarını yaparken göstergebilimin yöntemlerinden yararlandıklarını; fakat Türkiye’de ortak bir Göstergebilim Terimleri Sözlüğü bulunmadığını ve bu sözlüğün bilim dünyamız için acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu çalıştaya katılan bilim adamlarının en kısa zamanda sözlüğü hazırlamaya başlayacaklarını, ardından Kazakistan, Tataristan, Türkmenistan, Azerbaycan, Makedonya hatta Macaristan’dan gösterbilimcilerin bu sözlüğün hazırlanması çalışmalarına davet edileceklerini belirtti.
Türk dünyası göstergebilimi ve imge bilim merkezi kurulmalı
TGÇ başkanı Prof. Dr. Doğan Günay’da yirminci yüzyılda temelleri atılan ve geleceğin bilimi olan Göstergebilim alanında zaman kaybetmemek gerektiğini, Türkiye’de göstergebilim alanında çalışan çok sayıda araştırmacı bulunduğunu; fakat bu araştırmacıların belirli bir müşterek hedefte toplanamadıklarını dolayısıyla nitelikli araştırmaların yapılamadığını belirtti. Türk Dünyası göstergebilim araştırmacılarının Türkiye’nin dünyadaki gücünün kavramsal alt yapısının sistematik bir şekilde oluşturması için gösteregebilimin araştırma yöntemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Doğan Günay, bunun bir imge araştırmaları laboratuvarı, bir sözlük bilimi laboratuvarı ve nihayetinde bir göstergebilim araştırmaları enstitüsünün kurulması zorunluluğunu ifade etti.
Dünya Türklüğünün müşterek anlam alanı ve ruh dünyası
Katılımcılar, kapanış oturumunda dünya Türklüğünü yirmi birinci yüzyılda ortak hedeflere ulaştıracak bir anlam alanının oluşturulması için metodik çalışmak gerektiğini, bu metotların da göstergebilim tarafından geliştirildiğini konusunda fikir birliğine vardılar. Söz konusu anlam alanının ortak ruh dünyasının oluşturulabilmesi için ise Türk dünyası araştırmacılarının araştırmalarında kullanacakları müşterek bir terminolojinin tespit edilmesi gereğini ifade eden katılımcılar, bu amaçla hazırlayacakları Türk Dünyası göstergebilim sözlüğünün, ortak anlam alanımızın ve ruh dünyamızın inşasında temel çerçeveyi teşkil edeceğini ifade ettiler.
Balıkesir’de düzenlenen çalıştaya katılan bilim insanları Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yı ziyaret ederek, çalıştay hakkında başkanlara bilgi verdiler.

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