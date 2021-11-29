Hamdibey Kayaspor’a yeni bir tesis

Balıkesir Körfez Amatör Lig 1. Küme takımlarından Hamdibey Kayaspor yeni sosyal tesisine kavuştu.

Ayvalık Belediyesi’nin destekleriyle yapılan tesisin açılışında Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, Belediye Meclis Üyeleri; Merih Arslan, Semih Varol, Onur Satıcı ve Dilek Saraçoğlu hazır bulundu.

Hamdibey Mahallesi Muhtarı Rafet Taşkara’nın yanı sıra Kulüp Başkanı Recep Ökdem, Kulübün Onursal Başkanı Celalettin Kale ile kulüp yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış töreni renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Açılış kurdelesini beraberindeki meclis üyeleri ve kulüp yöneticileriyle birlikte kesen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni sosyal tesisin mahalleli gençlere ve Ayvalık spor camiası için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kısa bir süre önce yapılan seçimlerde Hamdibey Kayaspor’un yönetimine gelen Kulüp Başkanı Recep Öktem ve arkadaşlarına başarılar dileyen Başkan Ergin, yeni yönetimin gençleri spora teşvik etme konusunda aktif olacağına inandığını söyledi.

Gençlerin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, sportif faaliyetlere yöneltilmesini önemsediğini vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu uğurda Hamdibey Kayaspor gibi ilçedeki tüm amatör kulüplere ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştıklarını hatırlattı.

Açılışın ardından Başkan Mesut Ergin, Hamdibey Kayaspor Kulübü Onursal Başkanı Celalettin Kale’ye kulüp yönetimi tarafından hazırlanan plaketi takdim etti.

Tören sonrasında Hamdibey Kayaspor kulüp yöneticileri ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ergin ve beraberindekiler mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip, bu sorunların çözümleri hakkında onlarla karşılıklı istişarelerde bulunmayı da ihmal etmediler.

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