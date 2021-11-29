Edremit Körfezi'nde fırtına

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, hayatını olumsuz etkiledi. Denizde dalgalar oluştu, bazı ağaçlar zarar gördü.

Burhaniye ve Edremit'in sahil bölgelerinde rüzgar etkili oldu. Hızı saatte 90 kilometre ulaşan rüzgar nedeniyle Burhaniye'de bir işletmenin tentesi devrildi, bazı bölgelerde ağaçlar zarar gördü. Sahil bölgelerinde dalgalar oluştu. Dalgalar, kıyıdaki bazı kafelerin bahçelerine de zarar verdi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-11-29 14:14:45



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