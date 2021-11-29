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Edremit'te fırtına işyerlerinin tabelalarını denize uçurdu Esnaf denizden reklam tabelalarını böyle çıkardı

İHA

Edremit'te fırtına işyerlerinin tabelalarını denize uçurdu Esnaf denizden reklam tabelalarını böyle çıkardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde fırtına sahil boyundaki dükkanların tabelalarını denize uçurdu.
İlçeye bağlı Altınoluk sahilinde işyeri sahipleri denizde tabela ararken, bulunan reklam panoları denizden çıkarldı. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı körfez sahil şeridinde meteorolojinin açıkladığı tehlikeli saatler arasında kordonlarda tedbir aldı. Edremit’in Altınoluk, Güre, Akçay ve Zeytinli Altınkum kordonlarında ekipler nöbet tutmaya başladı. Öte yandan ekipler Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye’de de tedbir aldı.

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