Balıkesir'de kuvvetli rüzgar; sahildeki restoranları su bastı

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Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Marmara ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle sahildeki restoranları su bastı, balıkçı tekneleri zarar gördü.

Marmara ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, sahildeki iş yerlerine zarar verdi. Birçok restoran su altında kaldı. Sahilde bağlı olan balıkçı tekneleri de hasar gördü. Tekne sahipleri, suları kovalarla boşaltmaya çalıştı.

'HASAR TESPİTİ İÇİN FIRTINANIN DİNMESİNİ BEKLİYORUZ'

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Fırtınayı bekliyorduk. Saat 12'den sonra etkili olmaya başladı. Yaşam olumsuz yönde etkilendi. Sahilde bulunan bazı lokantalar su altında kaldı. Önlemlerimizi aldık, hasar tespiti için fırtınanın dinmesini bekliyoruz" dedi. Fırtına deniz ulaşımını da aksattı, Erdek ile Tekirdağ seferleri iptal edildi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Marmara Mehmet BAKİ

2021-11-29 15:35:49



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