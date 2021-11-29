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Balıkesir'de fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

DHA

Balıkesir'de fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de gün boyu yaşamı olumsuz etkileyen ve yarın da devam edileceği tahminleri yapılan fırtına nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Gece yarısından itibaren etkisini arttırması tahmin edilen fırtına nedeniyle polis ekipleri Balıkesir'de cadde ve sokaklarda anons yaparak, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. 
Balıkesir genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Gündüz sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar, gece ise Balıkesir il merkezinde fırtınaya dönüştü. Kent genelinde yer yer elektrik kesintileri yaşanırken, çok sayıda ağaç devrildi. İşyeri ve ev çatılarda hasar meydana geldi. Yarın da etkili olacağı belirtilen fırtına nedeniyle Balıkesir Valiliği tarafından gece saatlerinde alınan karar doğrultusunda yüzyüze eğitime salı günü ara verildiği açıklandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, fırtına hızının Bigadiç ilçesinde 102, Marmara Adası'nda 97, Havran'da 87 ve Altıeylül'de saatte 75 kilometreye ulaştığı belirtilerek, şöyle denildi:
"İlimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak 30.11.2021 Salı günü bir gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bir gün izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Balıkesir il genelinde yüksek kesimleri başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
POLİS SOKAK SOKAK UYARIYOR
Balıkesir il merkezi ve tüm ilçelerinde devriye görevinde bulunan polis ekipleri de anons yaparak vatandaşların tedbirli olmaları isteniyor. Ekipler yaptığı anonsta şu uyarıda bulundu:
"Meteorolojiden alınan son bilgilere göre fırtınanın bu gece ve yarın Balıkesir il genelinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Belirtilen olumsuz hava şartlarının yol açabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, soba, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi istenmeyen durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istirham ediyoruz." DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-11-29 23:09:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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