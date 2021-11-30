Otoyolda kaza: 1'i ağır 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstanbulİzmir otoyolunun Balıkesir kısmında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tolga Kılıç (38) idaresindeki 34 ESH 981 plakalı otomobil, İstanbulİzmir otoyolunun Balıkesir kısmındaki Fethiye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Kılıç ile araçtaki Gizem Eren (31) ve Cemal Sağlam (41) yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cemal Sağlam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.