Sındırgı’da jeotermal yatırımlara ihale engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı’da jeotermal yatırımlara ihale engeli

İHA

Sındırgı’da jeotermal yatırımlara ihale engeli

2006 yılında termal turizm bölgesi ilan edilmesi ile birlikte stratejik hedeflerini jeotermalle her alanda kalkınma olarak belirleyen Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yapılan termal yatırımlar ihale engeline takıldı.
Yaklaşık 10 milyon doları bulan yatırımlar ile ilçe tarım, turizm ve kültürel alanda kalkınmaya başladı. 7 yıldır kullanılan “ucuz ve çevreci“ jeotermal enerji ile ısınan konut sayısı 5 bine ulaştı. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GMKA, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, kooperatifler işbirliği ile yapılan Balıkesir bölgesinin ilk ve tek Jeotermal Sebze Meyve kurutma tesisi de faaliyete başladı. Termal tesislerde ise yatak kapasitesi bin 200’e ulaştı.
Vatandaşların 30 yıllık hayali olan ve 2009 yılında başlayan çalışmalar neticesinde 24 kilometrelik ana boru isale hattıyla ilçeye getirilen kaynağında 98 derece sıcaklığındaki termal su, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. İlçede istihdam, tarım ve turizm de doğru orantılı olarak gelişiyor.
Doğal şehir Sındırgı’nın kaderinin jeotermal enerjinin ilçe merkezine gelmesi ile değiştiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Bu değişim süreci her bir yana yansıdı. Hisaralan'da bulunan 24 kilometrelik sıcak su kaynağının 2014 yılında buharı dumanı ilçe merkezinde gözükmeye başlayınca artık konut ısıtmasına başladık. Temiz, çevreci ve ucuz bir enerji kaynağı. Sındırgı’da buluşmuş oldu. Şimdi ise 5 bine yakın konut ısınıyor” dedi.
Jeotermal enerjinin ilçe merkezine gelmesi, 2006 yılında termal turizm merkezi ilan edilmesi ile birlikte otellerin tek tek yükselmeye başladığını belirten Başkan Ekrem Yavaş, “Şu anda bin 200 yataklı bir oteller zinciri var. Bu enerji kaynağı süs balıkçılığında bile kullanılabiliyor. Akvaryum balığı üretilmesinde, yani bu su mantar oluşturmuyor. Balkuru diye adlandırdığımız jeotermal sebze meyve kurutma fabrikası yaparak ilçe merkezinde vatandaşların tarımla alakalı ürünlerini değerlendirebilecekleri bir tesis ortaya çıkmış oldu. Şehirde turizm tabi ki çok farklı bir şey. Ziyaretçiler geliyor bir şeyler yiyor, içiyor, hediyelik alıyor hatıra olarak götürüyorlar. Ekonomiye can veriyorlar. Yani jeotermal Sındırgı’da tarımın ve turizmin bel kemiği olmaya devam ediyor. Bir de turizmle alakalı yatırımları farklı alanlara dağıtabilmek için farklı çalışmalar içerisindeyiz. Özellikle Hisaralan bölgesinde doğal sit alanı dediğimiz alanda bir jeopark çalışmamız var. Yani Jeotermalin yeryüzüne çıkarken oluşturduğu dikitler, oraya merdivenler, yollar, şelaleler yaparak halkın buraya gelmesini sağlayabilecek mükemmel bir destinasyona dönüşüyor. O gelen insanlar da tabi ki termal otele gidecekler, seradan Bir şeyler alacak, yani şehrin ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacaklar. Şehir artık yüz bin kişinin yatılı olarak geldiği bir şehir haline dönüştü. Bir de festivallerle Yağcıbedir halı festivali ile destekleyerek, şehre yıllık aşağı yukarı 500 bin kişi gelmeye başladı” şeklinde konuştu.
Vatandaşların 30 yıllık hayali olan jeotermalle birlikte ilçe tarım, turizm ve istihdam alanında kısa bir süre içerisinde adeta çağ atladı. İlçe ısıtmasından, turizme, tarıma kadar jeotermal alanında yapılan çalışmaların milyon dolarları bulduğunu ve ilçenin kaderini değiştirdiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Bu güzel çalışmalar her güzel şeyin başına geldiği gibi 2011 yılında yapılan ihaleyle birlikte sekteye uğradı. Bugün bin 200 yatak kapasitesi daha da artabilirdi. Ama ruhsatlandırma ve sahanın sahibi konusundaki itilaflar yeni yatırımcıların maalesef önünü kesti. Bizler bunlarla alakalı uğraşıyoruz, didiniyoruz, çalışıyoruz ama sahayı özellikle 50 hektarlık alanda su arama hakkını 2011 yılında ihaleyle alan firma, bazı zorluklar çıkarmaya başladı. Özellikle de bizim sistemsel olarak 24 kilometreden su getirmişiz ilçe merkezine, 100 bin metre yani 100 kilometre ince kılcal hatlar döşemişiz, şebeke döşemişiz. Otellere vermişiz. Kurutmaya vermişiz. Bu suyun gelirlerinden ben de hak sahibiyim, demeye kalkan bir yapıya bürünmüş olması, bizi ciddi manada hem üzdü, hem de halk nezdinde infialler oluşturdu. Bizler tabi olayın gerçek yüzünü anlatabilmek için, vatandaşımıza bilgi verme mecburiyetimizi yerine getirdik. Muhtarlarımızı, kent konseyini, ilçemizde bulunan siyasi parti temsilcilerini, STK’ları bir çatı altında toplayarak durumdan haberdar ettik. Çünkü bu olay bizim belediye başkanı olarak sadece bizim siyasi partimizi ilgilendiren bir olay değil, bütün şehrin genelini ilgilendiren bir hadise olduğundan dolayı bilgi verdik. 2011 yılında alınan bu ihale tabi bizim mahkeme süreçleri ile beraber 2018 yılında kesinleşti. Bizim aleyhimize kesinleşti. Alan firma Hisaralan bölgesinde 500 dönümlük bir arazide su arama hakkını elde etti. Yani oradaki kuyu olsun, diğer yatırımlar tamamen bize ait. Yani burada Sındırgı’ya getirmesi dağıtması, SINJET dediğimiz firmaya ait. Bunu biz belediye aracılığı ile yapıyoruz. Halkımızın kamu yararı olduğundan dolayı bunu yapıyoruz. Şehrimizde insanlar bir gün susuz kalsalar bunun hesabını biz kimseye veremeyiz. Şehrin böyle bir mağduriyeti var gelecekle alakalı endişesi var. Acaba bizim suyumuz kesilecek mi diye? Buradaki hadise tamamen bundan kaynaklanan bir hadisedir” dedi.
Yavaş, “Vatandaşla bizi karşı karşıya getirecek şeyler şık olan şeyler değildir. Ahlaki işler değildir. Burada bir problem vardır. Şehrin kazanımları, o kişinin ruhsatı. Ruhsatın gereklilikleri bellidir. Kuyu açarsınız, suyunuzu bulursunuz, bunu yaptığınız takdirde de bize verebileceğiniz zararları önleyerek bunları bir protokole dönüştürerek imza altına alıp, kendi vatandaşlarımızın haklarını korumak da bir belediye başkanı olarak, bizim boynumuzun borcudur. Buradaki yatırımlar 35 bin kişinin yani Sındırgı’nın yatırımıdır. Buradaki SINJET, Lagunası, Balkurusu, Özdil Termal Kenti, TOKİ'leri ve beş bin abonesi bunlar tamamen Sındırgı halkının öz malıdır. Onların paraları ile yapılmıştır, onların öz ve öz malıdır. Biz onların şu anda temsilcisiyiz. Ekrem Yavaş gider bu yatırımlar burada kalır. Biz bugün sorumluluk gereği sadece ve sadece halkımızın önünde olan bir lider olarak, halkımızın gelecekte karşılaşacağı sorunları bu günden ön görerek kendimizi teminat altına almanın derdindeyiz. Garanti altına almanın derdindeyiz. Yatırıma karşı değiliz, yatırım yapılabilir, ama bizim şartlarımızı, bizim de buradaki yarın karşılaşabileceğimiz handikapları, problemleri, sorunları, öngörerek bunların teminat altına alınarak yapılan her türlü yatırımın sonuna kadar yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de fırtına temizliği
YEREL HABERLER Balıkesir'de fırtına temizliği
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheliye ...
Mantar 50 liradan pazara indi
YEREL HABERLER Mantar 50 liradan pazara indi
Otoyolda kaza: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Otoyolda kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Balıkesir'de lodos yıktı, geçti Gece boyunca esen lodos ağaçları söktü, bacaları yıktı, otobüs duraklarını yerinden kaldırdı
YEREL HABERLER Balıkesir'de lodos yıktı, geçti Gece boyunca esen ...
Ayvalık itfaiyesi fırtınada seferber oldu
YEREL HABERLER Ayvalık itfaiyesi fırtınada seferber oldu
Sahil Güvenlik’in “Denize Nefes” operasyonunda 55 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik’in “Denize Nefes” operasyonunda 55 ...
Balıkesir'de fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara ...
Balıkesir'de eğitime lodos engeli Fırtına nedeniyle Balıkesir’de yüz yüzü eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de eğitime lodos engeli Fırtına nedeniyle ...
Manyas’ta uçan çatının altında kalan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Manyas’ta uçan çatının altında kalan kadın yaralandı
Meteorolojiden Balıkesir için kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Balıkesir için kuvvetli fırtına ...
Dünya 1.'si ve 2.'si olan öğrencilerden Müdür Tatlı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Dünya 1.'si ve 2.'si olan öğrencilerden Müdür ...
Balıkesir'de 48 kişiye 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 48 kişiye 'Huzur' operasyonu
Lodos sebebiyle Diyarbakır-İstanbul seferini yapan THY’ye ait uçak Edremit’e yönlendirildi İstanbul’a inemeyen THY uçağı Balıkesir’in Edremit ilçesine iniş yaptı
YEREL HABERLER Lodos sebebiyle Diyarbakır-İstanbul seferini yapan ...
Balıkesir İtfaiyesi fırtınanın bilançosunu açıkladı Bakom' dan şiddetli lodos ve yağış uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir İtfaiyesi fırtınanın bilançosunu ...
Büyükşehir’den bir Aile Destek Merkezi daha
YEREL HABERLER Büyükşehir’den bir Aile Destek Merkezi daha
Lodos yerini yağmura bıraktı.
YEREL HABERLER Lodos yerini yağmura bıraktı.
Ayvalık’ta dev güneş paneli otogara uçtu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta dev güneş paneli otogara uçtu
Balıkesir’de fırtına ve sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de fırtına ve sağanak yağış etkili oldu
Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor
YEREL HABERLER Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor
Yasa dışı su ürünleri avlayanlara 44 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı su ürünleri avlayanlara 44 bin lira ceza
Lodosun hızı 100 kilometreyi geçti, yüz yıllık ağaçlar devrildi Lodos ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Lodosun hızı 100 kilometreyi geçti, yüz yıllık ...
Balıkesir'de kuvvetli rüzgar; sahildeki restoranları su bastı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kuvvetli rüzgar; sahildeki restoranları ...
Lodos Bandırma'da hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Lodos Bandırma'da hayatı olumsuz etkiledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.