Fırtına ve yağış sonrası karayolu köstebek yuvasına döndü

Yağış sonrası adeta köstebek yuvasına dönüşen ErdekBandırma karayolunda, Tatlısu Çatrağı ile Bagfaş arasında asfaltlama yapılmak üzere dubalarla bölünmüş olan yolun, yaşanan yağış sonrası tesviye edilen bazı kısımlarında çökmeler oluştu.

Yolda, köstebek yuvasını andıran yüzlerce çukura rastladıklarını söyleyen sürücüler, oluşan çukurların trafik kazalarına büyük oranda davetiye çıkardığı şikayetinde bulundu. Çoğu çukurun yağan yağmur sonrası oluştuğundan yakınan sürücüler, "Karayolları bu yolun yapım işini ihale etti, yüklenici firma çalışmalarını yavaşlatarak sürdürüyor. Fakat bugünlerde artan yağışlar sonrasında bu yol kaderine terk edilmiş durumda. Özellikle çok sayıda yer yer 1520 santim metre derinliğindeki 2030 santim genişliğini bulan çukurların araçlarına zarar vermemesi için yolda dans ederek gitmek zorunda kalıyoruz" diye konuştular. Yağmur sonrası yolda oluşan çamur, çukur, su birikintisi ve tümsekler nedeniyle yaklaşık 1 kilometrelik ulaşımı 1015 dakikada sağlandığının altını çizen sürücüler, karayolu yetkililerinden bozulan yollarının bir an önce onarımı için gereken adımları atmalarını istedi.

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