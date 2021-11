Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 5 - Şanlıurfaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında RH Bandırmaspor, Şanlıurfaspor’u ağırladı. Mücadeleyi 50 kazanan Bandırmaspor bir üst tura yükselen taraf oldu.



Maçtan dakikalar

8. dakikada sol kanattan gelen ortada ceza alanı içinde topla buluşan Manaj, Bandırmaspor’u öne geçiren golü kaydetti. 10

39. dakikada atılan uzun topla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Süleyman uygun pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 20

51. dakikada atılan ara pasıyla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Manaj, kaleciyi de çalımlayarak kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti. 30

73. dakikada Jacob’un attığı uzun pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Manaj'ın vuruşu az farkla dışarı gitti.

81. dakikada ceza alanı içinde verkaçla topa sahip olan Manaj, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 40

90+1. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Manaj düzgün bir plaseyle topu kalecinin uzanmayacağı köşeye gönderdi. 50



Stat: Bandırma 17 Eylül Stadyumu

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Ogün Kamacı xx, Harun Terin xx

RH Bandırmaspor: Hüseyin Koç xx, Alpay Koldaş xx, Kerim Avcı xx (Hüseyin Eşkol dk. 82 ?), Mehmet Özcan (Jacob Adeede dk. 61 xx), Abdullah Balıkçı xx, Pucko xx, Bilal Ceylan xx, Gökay Güney xx, Süleyman Luş xx, Burak Süleyman xx (Berke Görgün dk. 82 ?), Manaj xxx

Yedekler: Veysel, Caner, Guido Koçer, GuyMichel Landel, Doğan Can, Bentley, Paulin Keny

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Şanlıurfaspor: Mücahit Atalay x, Caner Koca x, Devrim Taşkaya x (Sinan Kızılay dk. 46 x), Vedat Bora (Burak Aslan dk. 60 x), Kubilay Eren Şahin x, Muhammed Samed Karakoç x, Muhammed Enes Durmuş x (Muhammet Raşit Yöndem dk. 60 x), Ferhan Evren x (Ferhat Çulcuoğlu dk. 82 x), Emir Miray Köksal x, Emirhan Korkmaz x, Can Erdem x

Yedekler: Kemal Can, Şiyar Kepir, Yasin Dülger, Kadir Balcı

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Manaj (dk. 8, 51, 81 ve 90+1), Burak Süleyman (dk. 39) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Ferhan, Emir (Şanlıurfaspor)

