Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 17´si kamu görevlisi, 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Ankara, Aydın, Bitlis, Bursa, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Van´da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 27 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-11-30 17:51:25
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