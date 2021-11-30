Edremit'te batan özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi

Mansur Yavaş ile ilgili sözlere CHP’den yanıt

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos fırtınası nedeniyle batan 6 metrelik özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli İkizçay Mahallesi üzerinde dere içinde lodos fırtınası nedeniyle su alarak batan Defnem Efe isimli 6 metrelik özel tekne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri tarafından battığı yerden kıyıya çekildi. Teknede maddi hasar olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.