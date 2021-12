Ecel kafede yakaladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde PetrolSendikası Şube eski İdari Sekreteri Nusret Can, BandırmasporŞanlıurfaspor Türkiye Kupası maçı sonrası arkadaşlarıyla gittiği kafede çay içerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Petrol İş Sendikası Bandırma Şube eski İdari Sekreteri Nusret Can, BandırmasporŞanlıurfaspor Türkiye Kupası maçı sonrası arkadaşlarıyla birlikte sahil bandında bulunan bir kafede çay içerken kalp krizi geçirdi. İlk kontrolleri olay yerinde 112 acil servis doktorları tarafından yapılan Can, ambulansla sevk edildiği Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Nusret Can'ın bugün şehir mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

