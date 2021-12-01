Burhaniye’de Devlet Hastanesi Kavşağı yeniden düzenleniyor

Burhaniye Devlet Hastanesi kavşağında yaşanan sıkıntıların çözülmesi yönünde çalışmalar başlatıldı. AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemâl Gedikoğlu ve Başkan Yardımcısı Güven Buluş, Karayolları 2.Bölge Müdürü Murat Gönenli ile Burhaniye Devlet Hastanesi'nde bir araya geldi.

Hastane Başhekimi Evren Akgöl ile Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan'ın da bulunduğu görüşme de, mevcut hastane kavşağı ile yeni yapılacak hastane kavşağı yerinde incelemelerde bulunuldu. AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemâl Gedikoğlu, Karayolları 2.Bölge Müdürlüğünce yeni kavşak yeri konusunda taslak proje geliştirildiğini anlatırken, Burhaniye Belediye Başkanlığının da taslak proje konusunda bilgilendirildiğini ifade etti. Hastane Kavşağı projesinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kurumlarla görüşüleceğini belirten Başkan Gedikoğlu," Burhaniye için yapılacak tüm çalışmalarda katkı sunmaya hazırız. Hazırlanan projenin kısa zamanda hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.

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