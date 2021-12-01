Balıkesir'in Bandırma İlçesinde kuyumculuk yapan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, arkadaşının hediye ettiği göktaşını iş yerinde sergiliyor.

Bir arkadaşının ziyaretinde kendisine hediye edilen göktaşını iyi bir alıcısı çıkması durumunda satabileceğini belirten Metin Ok, "Bu gök taşı denilen cismin bana gelişi aslında bir arkadaş vasıtasıyla oldu. Arkadaşın belediyede bir işi varmış, işini bitirdikten sonra bana uğramıştı. Sohbet ederken, (Bende bir göktaşı var, onun bir parçasını sana hediye edeceğim) dedi. Doğrusu göktaşını alsam ne yaparım, nerede kullanırım diye düşündüm. Sonra getirdi dükkanıma bıraktı, İnsanlar göktaşı görmüş olsunlar diye vitrininin bir köşesinde tutuyorum. Meraklılar soruyor, bazen onların merakını gidermeye çalışıyoruz. Çok para yaptığını söylüyorlar. Bu işle ilgilenen arkadaşlar bizden ricacı oldular. İstanbul Tahtakale' de bu işlerle ilgilenen var mı diye araştırmıştık. Çok efsane şeyler söylenmişti. Yurt dışından, ABD'den gelip satın alıyorlar, şu kadar para veriyorlar deniliyordu. Ama ben hediye de olsa böyle bir şeye sahip olacağımı hiç düşünmemiştim. Şu anda dükkânımda sergiliyoruz, bunun maddi bir değerini göremedik. Bu satılıyor mu, satılmıyor mu bilmiyoruz. Satılıyorsa da kaç para ediyor onu da bilmiyoruz. Öyle dekoratif maksatla elimizde tutuyoruz. Meraklılarına gösteriyoruz, bir nevî amme hizmeti yapıyoruz. Ben ticaretle uğraşıyorum, alan olursa satarız. Tabii ki iyi para veren olursa neden satmayalım?" diye konuştu.

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