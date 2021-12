Balıkesir vaka sayısı en yüksek ilk 3 il arasında

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık vaka sayılarında Balıkesir 385,23 vaka oranıyla en yüksek vaka görülen ilk 3 ilden biri oldu. Yetkililer artan bu vaka sayılarına oranla denetimleri arttırıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık vaka oranlarında Balıkesir, 385,23 vaka oranıyla Türkiye genelindeki en yüksek 3 ilden biri oldu. Yetkililer tarafından her ne kadar vakalara karşı önlemler alınsa da kentin en işlek cadde ve sokaklarında maskesiz gezen vatandaşlar virüsün yayılımını kolaylaştırıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise bu konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Balıkesir’in vaka sayısına göre en yüksek 3’üncü il olduğunu belirterek, vatandaşların daha dikkatli olmasını istedi. Salgının, vaka yoğunluğu ile devam ettiği Balıkesir’de sık sık uyarılarda bulunan Vali Şıldak, paylaşımında yine 'aşı ve tedbir' dedi. Aşı sırası geldiği anda hemen sağlık kuruluşlarına gidilmesini her fırsatta hatırlatan Şıldak, bununla birlikte tedbirlere de dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Salgına karşı mücadelede destek, dikkat ve duyarlılık beklediği yönünde paylaşım yapan Vali Şıldak, "Salgın vakalarının en yüksek olduğu 3 ilden biri Balıkesir! Bu olumsuz tabloya hep birlikte son vermemiz gerekiyor" sözleriyle vatandaşlara seslendi.

Salgının sona ermesinde tedbirlere uymakla birlikte aşılamanın da hayati önem taşıdığını her mecrada söyleyen Şıldak, paylaşımında, "Ancak tedbir ve aşı ile sonuç alabileceğimizi biliyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan dikkat ve duyarlılık bekliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.