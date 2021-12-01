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Altıeylül Kent sahnesinde provalar başladı 12 bin çocuk tiyatroyla buluşacak

İHA

Altıeylül Kent sahnesinde provalar başladı 12 bin çocuk tiyatroyla buluşacak

Altıeylül Kent Sahnesi, Hasan Can Kültür Merkezi’nde Altıeylül Belediyesi’nce planlanan gezici çocuk tiyatrosu için ilk provalara başladı.
Altıeylül Belediyesi’nin Balıkesir’e kazandırdığı değerli yatırımlardan biri olan Hasan Can Kültür Merkezi sanatın ve sanatçıların yetişeceği bir yuva olmaya hazırlanıyor. Hasan Can Kültür Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren Kent Sahnesi’nin görücüye çıkacak ilk projesi olan “Gezici Çocuk Tiyatrosu” Altıeylül genelinde bulunan kreş, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki yaklaşık 12 bin çocuğa oyunlar sergileyerek tiyatro sevgisini aşılayacak.
Kent Sahnesi kurulduktan sonra 100’ün üzerinde başvuru almıştı. Yapılan mülakatların ardından seçilen tiyatro gönüllüleri ile Altıeylül’ü bir kültürsanat şehri yapma yolunda çalışmalarına başlayan Altıeylül Kent Konseyi, Altıeylül Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Onur Ayan öncülüğünde ilk provasını da tamamlayarak “Gezici Çocuk Tiyatrosu”’nu hayata geçirdi. Toplamda 10 kişilik ekip ile Altıeylül’ü karış karış gezecek olan “Gezici Çocuk Tiyatrosu” diğer tiyatrolardan farklı olarak interaktif bir yapıya sahip olacak. Yaklaşık 2530 dakika sürecek olan gösterilerde dekor ve sahne kullanılmayacak. Onun yerine sadece kostümler ile çocukların da oyunlara katılabileceği alanlarda interaktif tiyatro gösterileri sergilenecek. Bu tiyatro gösterilerinde çocuklara hayvan sevgisi, doğa sevgisi, dostluk, arkadaşlık ve sevgi temalı eğiticiöğretici interaktif oyunlar ortaya konulacak. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın “Altıeylül bir sanat şehri olacak” sözüyle harekete geçen ve çalışmalarını da bu yönde yürüten Altıeylül Belediyesi sadece çocukları değil yetişkinleri de tiyatroyla buluşturmayı planlıyor. Her meslek grubundan tiyatro gönüllüsünün bulunduğu ve yetişkinlere yönelik oyunların sergileneceği tiyatro etkinlikleriyle önümüzdeki yıl haftada 34 gün oyun sergilemeyi planladıklarını söyleyen Ayan, yaz aylarında da hazırladıkları oyunlar ile Altıeylül’ü festivallerde temsil etmeyi planladıklarını ifade etti.
Altıeylül Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya gösterdikleri değeri çalışmalarıyla da ortaya koymak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Altıeylül Kent Sahnesi’nin ‘Gezici Çocuk Tiyatrosu’ ile şehrimizde yaşayan kreş, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklarımıza tiyatro sevgisini aşılamayı planlıyoruz. İnteraktif olarak gerçekleştireceğimiz tiyatro gösterilerimiz ile geleceğimiz olan çocuklarımıza tiyatro sevgisini kazandırarak onların sanata olan ilgilerini arttıracağız. Altıeylül’ümüz ve Balıkesir için hayata geçirdiğimiz böyle projelerin meyvelerini yavaş yavaş verdiğini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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