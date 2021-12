Bin 700 sporcu Kazdağları'nda koşacak

Kazdağları, 5. kez Türkiye’nin en önemli ultra maratonu ‘İda Ultra sponsored by Karspor’a ev sahipliği yapacak. 35 Aralık tarihlerinde 25 ülkeden 1700 sporcu, Edremit Körfezi’nin büyüleyici manzarası eşliğinde, zeytin bahçeleri arasında, tarihle bugünü birleştiren parkurda birincilik mücadelesi verecek. Sporcuların 114K, 66K, 36K ve 15K’lık dört farkı parkurda yarışacakları organizasyon, Yeşilyurt Köyü’nden başlayıp Güre kasabasında son bulacak.

Dünyanın oksijen oranının en fazla olduğu bölgelerinden Kazdağları, bir kez daha Türkiye’nin en önemli ultra maratonu ‘İda Ultra sponsored by Karspor’a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25 ülkeden bin 700 katılımcının yer alacağı organizasyon, 35 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Edremit Körfezi’nin muhteşem manzarasında ilk kez 2016’da Türkiye’nin ilk kış ultra maratonu olarak gerçekleştirilen İda Ultra, bu sene 5’inci defa düzenlenecek. Katılanların 114 kilometrelik İda Ultra, 66 kilometrelik İda Half Ultra, 36 kilometrelik Run Zeus ve 15 kilometrelik Köy Koşusu’nda yarışabilecekleri etkinlikte şampiyonlar ödüllerine de 5 Aralık’ta kavuşacak.

Edremit Belediyesi’nin resmi sponsorluğunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle düzenlenecek İda Ultra sponsored by Karspor’da Köy Koşusu dışında tüm kategorilerin startı 4 Aralık’ta Küçükkuyu’daki Yeşilyurt Köyü’nden verilecek.

Pandemi kurallarının uygulanacağı maratonda İda Ultra kategorisinde yarışacak sporcular, Yeşilyurt, Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Avcılar, Kızılçukur, Kavlaklar, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Güre, Kavurmacılar, Beyoba, Pınarbaşı, Mehmetalan, Ortaoba, Zeytinli ve Kızılkeçili olmak üzere toplam 18 köyden geçerek termalleriyle ünlü Güre Kasabası’ndaki bitiş noktasına varmaya çalışacak. Yarışlara bin 153’ü erkek toplam bin 700 sporcu katılacak. 15K parkurunda 778, 36K parkurunda 656, 66 K parkurunda 195 ve 114K parkurunda ise toplam 71 sporcu yarışacak.

