Koca Seyit’in torunlarına 'Koca Seyit' tiyatrosu

Balıkesir’in Havran ilçesinde Seyit Onbaşı’nın vefatının 82. yıldönümündeki etkinlikler çerçevesinde, tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi olarak hazırladıkları Koca Seyit gösterimini okul bahçesinde öğrencilere sunuldu. Hakİş Hizmetİş Sendikası Kocaseyit İlkokulu ve Kocaseyit Ortaokulu bahçesindeki tiyatyal sunumdan önce İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Koca Seyit’in memleketinde görev yapmanın, onun hemşehrisi olmanın haklı gururuna ve gerektirdiği sorumluluklara dikkat çekti. Üniversite öğrencilerine teşekkür ederek başarılar diledi.

“Sırtlandın Besmeleyle koca topu, Bu nasıl bedendir, bu nasıl yapı? Bilmem çelikten mi kolunun ipi? Koca adam, sırrını söyle! Bu hangi sevdanın yangını böyle? Söyle Koca Seyit, söyle bir hele! Kara sevda mıdır düşürdüğün kalbe? İmandan mı vatandan mı de hele? Söyle koca adam sırrını söyle! Bu hangi sevdanın yangını böyle?”

Mısralarıyla başlayan şiir eşliğinde Seyit Onbaşı’yı Koca Seyit yapan kahramanlık öyküsünün aktarıldığı gösteriyi öğrenciler, büyük heyecan ve merakla izleyip, alkışlarıyla üniversiteli abilerine, ablalarına gösteri için teşekkür ettiler.

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