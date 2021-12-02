'Türkiye'nin en iyi kuaförü' sokak hayvanlarına can oluyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kuaförlük yapan ve 140 kuaför arasında yapılan yarışmada Türkiye’nin en iyi kuaförü seçilen Erdener Şuvak, sokak hayvanlarına destek vererek onlara can oluyor.

Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde yaptırdığı özel barınakta, Bandırma ve Erdek çöplüklerinde 300 sokak hayvanına bakan Yerel Hayvan Koruma görevlisi Gülen Kayacık'a mama desteği sağlayan Türkiye’nin en iyi kuaförü olan Erdener Şuvak, "Gülen hanımla 10 yıldır tanışıyoruz. 10 yıldır sokak canları için, köpekler, kediler ve sokakta kalan canlar için elimizden gelen desteği veriyoruz. Gülen arkadaşımızın kadın başına verdiği mücadeleyi görüyoruz. Biz de kendi olanaklarımızla kendisine destek vermeye çalışıyoruz. Bandırma'nın Edincik beldesinde bir yer yaptırdı. Yaptırdığı yerde rüzgarın etkisiyle köpek canların kaldıkları yer zarar gördü. Ben destek veriyorum ama Gülen arkadaşımızın çağrısına kayıtsız kalınmaması gerekiyor" dedi.

Bandırma ve Erdek'te 300 sokak hayvanına bakan Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Gülen Kayacık, desteğinden dolayı kuaför Erdener Şuvak'a teşekkür ederek yardım çağrısında bulundu. Sokak hayvanlarına sahip çıktığını belirten Kayacık, "Çok üzgünüm gerçekten. İki gündür etkili olan rüzgar sebebiyle zor durumda yaptırdığım yer yıkıldı. Elimdeki canlar zor durumda kaldı. 60 bende toplam 300 cana bakıyorum. Maddi manevi olarak tükenmiş durumdayım. Çaresizliğin içinde çare arıyorum. Bütün hayvanseverlere, duyarlı insanlara sesleniyorum, lütfen sesimi duyun çaresizliğime çare olun. Ben burayı zor durumdaki canlar için yaptırdım. Tecavüz edilmiş, tacize uğramış, sakat kalmış zor durumdaki sokak canları için yaptırdım. Burada herhangi bir ticari amaç yok, burada üretim yok. Sadece hayvanseverlerin mama desteği ile bunlara bakıyorum. Lokanta ve otelleri tek tek dolaşarak ekmek topluyorum. Ben kendim için bir şey istemedim, istemiyorum ancak Allah'ın dilsiz kullarından her şeyi istiyorum. Buradan tüm Türk halkına sesleniyorum. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, benimle irtibata geçin ve canlara destek olun. Bana sığınan canları bırakamıyorum. Sayıları çok fazlalaştı ve daha da fazlalaşıyor. Gelen yardımlar yeterli olmuyor. Bana sığındılar, gözümün içine bakıyorlar. Bana sığınan canlara sırtımı dönemem. Destek verenlerden Allah razı olsun. Hayvanların bakımında bana en çok yardımı ve desteği olan kuaför arkadaşım Erdener Şuvak'a teşekkür ediyorum. Onun sayesinde canlar karnını doyuruyor. Erdener Şuvak'a kendim ve canlar adına çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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