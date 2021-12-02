Erdek'te tüfekle vurulmuş yunus karaya vurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tüfekle öldürülmüş bir yunus balığı karaya vurdu.

Düzler Mahallesi sahilinde karaya vurmuş yunus balığını gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Konunun sahil güvenlik tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bildirilmesi üzerine Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda yunusun tüfekle vurulduğu tespit edildi. Yapılan incelmelerin ardından yunusun toprağa gömüldüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.