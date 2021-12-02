Burhaniye’de Aralık ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında mahalle muhtarlarının katılımıyla Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık Salonunda toplantıya 38 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda, kaymakam, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ve aşı konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, il de uyuşturucuyla mücadele, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar, ile ilgili kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya katılan kurum amirleri de, kendi hizmet alanlarıyla ilgili hususlarda bilgi verdi. İl Göç İdaresi Müdür V. Tolga Serbest, göç idaresinin çalışmaları ve ilçe deki yabancılarla ilgili konularda bilgi verdi, muhtarların sorun ve talepleri görüşüldü. Muhtarlar Gününde İçişleri Bakanlığınca, Ankara Çubuk’ta oluşturulan ‘Muhtarlar Hatıra Ormanı’na her bir muhtar için dikilen fidanların sertifikalarını Kaymakam İlyas Memiş’in muhtarlara takdim etmesinin ardından toplantı sona erdi. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, İl Göç İdaresi Müdür V. Tolga Serbest, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erdem Acar, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Aşık ,Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Bektaş ve Mahalle Muhtarları katıldı.

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