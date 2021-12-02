Havran’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hayran bıraktı

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Balıkesir’in Havran ilçesinde 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' düzenlenen törenle açıldı.

Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ilk kez düzenlenen 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde farklı dallarda toplam 20 ayrı projeyle sunumları katılanları hayran bıraktı.

Fuara, Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Vural, Havran Mal Müdürü İrfan Tercan, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ziyaretçiler proje stantlarını tek tek gezerek öğrencilerden projelerini dinledi.

Protokol üyeleri, Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde açılan Tübitak 4006 Bilim Fuarının hazırlanmasında emek veren okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik yağmuruna tuttular.

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